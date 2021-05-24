Строитель-алкоголик на иномарке вылетел в кювет во время погони в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 мая. Автомобиль пьяного водителя получил серьезные повреждения после вылета в кювет. Мужчина, находившийся за рулем, пытался скрыться от полиции.

Водитель Renault попытался скрыться от дорожных инспекторов, проводивших проверку в рамках программы «Нетрезвый водитель». Погоня завершилась вылетом иномарки в кювет.

Нарушителем оказался строитель, который признался в пристрастии к спиртным напиткам. Во время инцидента он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В прошлом году на гражданина был составлен административный протокол по аналогичному правонарушению. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

Днями ранее погоня со стрельбой произошла в Петербурге, писал сайт 360tv.ru.