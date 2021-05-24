Вернувшуюся с Евровидения Манижу бурно встретили в московском аэропорту

Москва, 24 мая. Популярная певица Манижа вернулась в Москву из Роттердама после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». Поклонники бурно встретили исполнительницу в столичном аэропорту.

Манижу приняли на родине с криками «Ура!» и громкими, продолжительными овациями. Певица призналась, что после Евровидения чувствует себя «очень круто».

«Я пережила эти почти три недели, эти три месяца, чувствую такое количество сил, что, мне кажется, хватит еще на несколько лет», — отметила исполнительница.

По словам Манижи, первой, кто поздравил ее дома и выразил поддержку, стала русская женщина на паспортном контроле. Этот факт очень порадовал певицу, ведь она выступала на конкурсе с песней Russian Woman («Русская женщина»). Ехать на Евровидение снова в качестве участницы исполнительница отказалась.

«Я поеду, если меня позовут ведущей, или сделать классную коллаборацию с Евровидением», — заявила Манижа, общаясь с журналистами.

Представлявшая Россию певица заняла на Евровидении девятое место. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал в комментарии ФАН, можно ли считать это провалом или же, наоборот, — хорошим результатом.