Ранившим трех человек стрелком в Волгограде оказался фитнес-тренер

Волгоград, 24 мая. Полицейские задержали в Волгограде 25-летнего стрелка, который открыл огонь у торгового центра «Европа Сити Молл». Дебоширом оказался инструктор из фитнес-клуба X-Fit.

Молодой человек сознался в содеянном. Инцидент произошел в баре во время конфликта между отдыхающими там компаниями. Разговор на повышенных тонах закончился стрельбой. Подозреваемый достал травматический пистолет и открыл огонь по оппонентам. Пострадали трое. Их госпитализировали.

Тренер сразу после инцидента скрылся с места происшествия. По факту ЧП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Владелец автозаправки в Ясном ранил из пистолета двух мужчин, сообщал портал RIA56. Причиной стрельбы стал конфликт бизнесмена с пострадавшими.