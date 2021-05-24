Глава Госдепа США прокомментировал посадку самолета Ryanair

Вашингтон, 24 мая. Соединенные Штаты решительно осуждают инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Госсекретарь считает необходимым провести тщательное расследование произошедшего, отметив, что инцидент поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, среди которых были и американцы. По словам Блинкена, администрация США координирует ответные меры в отношении Белоруссии вместе с партнерами, включая Евросоюз, Литву и Грецию. Представитель Госдепа Соединенных Штатов также потребовал освободить задержанного главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Накануне самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Следственный комитет Белоруссии возбудил по факту ложного сообщения о минировании уголовное дело. Среди пассажиров лайнера оказался основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан в аэропорту при проверке документов.