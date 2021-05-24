Сотрудник колонии на Сахалине попался на взятке за помощь осужденному

Южно-Сахалинск, 24 мая. Высокопоставленный сотрудник одной из сахалинских колоний стал фигурантом уголовного дела. В СК считают, что он получил крупную взятку.

В мае нынешнего года 44-летний фигурант согласился поспособствовать, чтобы одному из уголовников изменили режим содержания в исправительном учреждении. Сумма незаконного вознаграждения за эту услугу составила 200 тысяч рублей. Материалы в отношении сотрудника ИК поступили в Следственный комитет от регионального управления ФСБ.

Глава Макаровского городского округа на Сахалине стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Правоохранители считают, что в конце прошлого года он получил взятку от бизнесмена. Сумма превысила миллион рублей, сообщало Deita.