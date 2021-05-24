Дикий мир на границах городов. Кто угрожает человеку, обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 24 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг биолога Павла Глазкова.

Большинство животных и растений не приспособлены к жизни на территории промышленных зон или городских кварталов. Но есть и любители городской жизни, которые могут быть опасны для человека.

Клещи, кабаны, бродячие собаки или даже волки представляют серьезную опасность. Но не меньшую опасность представляют вроде безобидные, но больные животные: голуби, лисицы или даже ежики. Какие болезни передаются человеку от этих зверюшек, расскажет кандидат биологических наук, биолог Павел Глазков.

Прямой эфир пройдет здесь.

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