Член украинского жюри Евровидения предложил скорректировать критерии оценки из-за РФ

Роттердам, 24 мая. Правила Евровидения следует изменить из-за России. С таким заявлением выступил член профессионального жюри от Украины Игорь Кондратюк.

По словам Кондратюка, нужно скорректировать систему оценок на музыкальном конкурсе. Он предложил запретить представителям России судить коллег с Украины и наоборот.

«Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда», — сказал Игорь Кондратюк.

Стоит отметить, что профессиональные жюри от России и Украины на музыкальном конкурсе не дали представителям друг друга ни одного балла. По общим результатам голосования жюри и зрителей победителем Евровидения в этом году стала Италия.

Ранее сообщалось, что победители Евровидения захотели выступить в России. Рок-группа Maneskin планирует провести большой тур, который будет включать Москву.