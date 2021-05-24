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24 мая 10:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
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Стоимость доллара снизилась на открытии торгов Мосбиржи

Экономика
Стоимость доллара снизилась на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 мая. Американская валюта подешевела по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.

Курс доллара снизился на 0,11 копейки и находится на уровне 73,622 рубля. Стоимость европейской валюты уменьшилась на 0,7 копейки и составила 89,647 рубля, передает ТАСС.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее сообщил, что российский рубль способен укрепить позиции на валютном рынке. По его словам, цена доллара на текущей неделе будет находиться в диапазоне 72,5–74,5 рубля.

Согласно прогнозу эксперта, евро будет стоить от 88,5 рубля до 91 рубля. Ключевыми факторами укрепления российской валюты станут спрос на рисковые активы и показатели нефтяной стоимости.

доллар рубль курсы мосбиржа
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Все новости / Экономика / Стоимость доллара снизилась на открытии торгов Мосбиржи
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