Стоимость доллара снизилась на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 24 мая. Американская валюта подешевела по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.

Курс доллара снизился на 0,11 копейки и находится на уровне 73,622 рубля. Стоимость европейской валюты уменьшилась на 0,7 копейки и составила 89,647 рубля, передает ТАСС.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее сообщил, что российский рубль способен укрепить позиции на валютном рынке. По его словам, цена доллара на текущей неделе будет находиться в диапазоне 72,5–74,5 рубля.

Согласно прогнозу эксперта, евро будет стоить от 88,5 рубля до 91 рубля. Ключевыми факторами укрепления российской валюты станут спрос на рисковые активы и показатели нефтяной стоимости.