Посол США в Молдавии заявил о необходимости передать Приднестровье Кишиневу

Кишинев, 24 мая. Посол США в Молдавии Дерек Хоган заявил, что после запланированных на июль парламентских выборов, Приднестровье должно перейти под контроль Кишинева.

Хоган выступил в Молдавском университете перед студентами факультета международных отношений и политологии. В своей речи он затронул вопрос суверенитета Приднестровья.

«Мы глубоко убеждены, что Приднестровье должно находиться под административным контролем Кишинева или правительства Республики Молдова. Мы верим и поддерживаем полную реинтеграцию Приднестровья в Республику Молдова», — цитирует дипломата газета «Известия».

По его мнению, выработка в Молдавии единой позиции по данному вопросу стала бы одним из важных факторов в решении проблемы. Хоган напомнил, что около двух лет назад в правительстве премьера Майи Санду пытались сформировать стратегию, объединяющую все парламентские партии.

По словам дипломата, в этом году в решении проблемы Приднестровья должны произойти подвижки. В конце мая пройдет новый раунд переговоров с участием России, Украины, США, ЕС и ОБСЕ, представителей Кишинева и Тирасполя, в формате «5+2», напомнил посол. Хоган отметил, что если после досрочных выборов будет сформировано правительство, которое поддержит парламентское большинство, это послужит толчком для разрешения конфликта.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что оперативная группа войск РФ провела в Приднестровье инструкторско-методические занятия по физической подготовке с нештатными инструкторами. В рамках занятий военнослужащим продемонстрировали технику преодоления полосы препятствий, а также технику выполнения упражнений по тяжелой атлетике и другим видам спорта с различным спортивным инвентарем.