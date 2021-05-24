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24 мая 10:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
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Посол США в Молдавии заявил о необходимости передать Приднестровье Кишиневу

Политика
Посол США в Молдавии заявил о необходимости передать Приднестровье Кишиневу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кишинев, 24 мая. Посол США в Молдавии Дерек Хоган заявил, что после запланированных на июль парламентских выборов, Приднестровье должно перейти под контроль Кишинева.

Хоган выступил в Молдавском университете перед студентами факультета международных отношений и политологии. В своей речи он затронул вопрос суверенитета Приднестровья.

«Мы глубоко убеждены, что Приднестровье должно находиться под административным контролем Кишинева или правительства Республики Молдова. Мы верим и поддерживаем полную реинтеграцию Приднестровья в Республику Молдова», — цитирует дипломата газета «Известия».

По его мнению, выработка в Молдавии единой позиции по данному вопросу стала бы одним из важных факторов в решении проблемы. Хоган напомнил, что около двух лет назад в правительстве премьера Майи Санду пытались сформировать стратегию, объединяющую все парламентские партии.

По словам дипломата, в этом году в решении проблемы Приднестровья должны произойти подвижки. В конце мая пройдет новый раунд переговоров с участием России, Украины, США, ЕС и ОБСЕ, представителей Кишинева и Тирасполя, в формате «5+2», напомнил посол. Хоган отметил, что если после досрочных выборов будет сформировано правительство, которое поддержит парламентское большинство, это послужит толчком для разрешения конфликта.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что оперативная группа войск РФ провела в Приднестровье инструкторско-методические занятия по физической подготовке с нештатными инструкторами. В рамках занятий военнослужащим продемонстрировали технику преодоления полосы препятствий, а также технику выполнения упражнений по тяжелой атлетике и другим видам спорта с различным спортивным инвентарем.

сша приднестровье молдавия хоган
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