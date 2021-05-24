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24 мая 10:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
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Возлюбленная Янковского примерила топ с экстремальным декольте

Шоу-бизнес
Возлюбленная Янковского примерила топ с экстремальным декольте
instagram.com  /  @dianapozharskaya

Москва, 24 мая. Актриса Диана Пожарская порадовала поклонников новыми фотографиями, которые сразили фанатов. Снимки получились весьма пикантными.

Звезда российских сериалов приняла участие в съемке для Chanel, во время которой продемонстрировала интересное сочетание классических и смелых нарядов. На Пожарской были жакет в клетку и кожаные мини-шорты.

На следующих кадрах возлюбленная звезды «Огня» Ивана Янковского позировала в белоснежном топе с черными полосками и кожаных штанах. Причем у топика было такое экстремально глубокое декольте, что Пожарская засветила грудь. Образ был дополнен ожерельем. Еще Пожарская показала дерзкий образ — на ней были кожаный тренч черного цвета и высокие сапоги на каблуке.

Фолловеры пришли в восторг от новых кадров знаменитости. Девушке сделали десятки комплиментов.

«Дианочка, вы неповторимы»;

«Сколько грации и нежности. А своим взглядом вы излучаете доброту»;

«Дивная Диана!»;

«Икона», — пишут фанаты в комментариях под фото.

В начале этого года Пожарская перестала скрывать отношения с кинозвездой Иваном Янковским. По некоторым данным, артисты вместе с середины прошлого года.

фото соцсети пожарская
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