Возлюбленная Янковского примерила топ с экстремальным декольте

Москва, 24 мая. Актриса Диана Пожарская порадовала поклонников новыми фотографиями, которые сразили фанатов. Снимки получились весьма пикантными.

Звезда российских сериалов приняла участие в съемке для Chanel, во время которой продемонстрировала интересное сочетание классических и смелых нарядов. На Пожарской были жакет в клетку и кожаные мини-шорты.

На следующих кадрах возлюбленная звезды «Огня» Ивана Янковского позировала в белоснежном топе с черными полосками и кожаных штанах. Причем у топика было такое экстремально глубокое декольте, что Пожарская засветила грудь. Образ был дополнен ожерельем. Еще Пожарская показала дерзкий образ — на ней были кожаный тренч черного цвета и высокие сапоги на каблуке.

Фолловеры пришли в восторг от новых кадров знаменитости. Девушке сделали десятки комплиментов.

«Дианочка, вы неповторимы»; «Сколько грации и нежности. А своим взглядом вы излучаете доброту»; «Дивная Диана!»; «Икона», — пишут фанаты в комментариях под фото.

В начале этого года Пожарская перестала скрывать отношения с кинозвездой Иваном Янковским. По некоторым данным, артисты вместе с середины прошлого года.