Сергей Бугаев расскажет о созданных вместе с «Кино» картинах в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 24 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится встреча, посвященная открытию выставки «Нерв времени. Художники группы «Кино» в Петербурге».

Экспозиция состоит из работ таких художников, как Тимур Новиков, Евгений Козлов, Андрей Крисанов, Сергей Бугаев, Олег Котельников и Боб Кошелохов. Все они в разное время работали с музыкантами легендарной группы. На выставке также можно увидеть уникальные артефакты, связанные с «Кино» и окружением группы: банки супа Кэмпбелл, подаренные лично Энди Уорхоллом, музыкальный синтезатор, на котором работал Сергей Курехин.

Выставка откроется для посетителей 27 мая на территории Arts Square Gallery.

Гостями пресс-конференции в медиацентре «Патриот» станут:

— Сергей Бугаев, советский и российский художник, музыкант, актер;

— Артем Магалашвили, кандидат филологических наук, арт-директор Arts Square Gallery.

В качестве ведущей мероприятия выступит издатель, основатель Фонда «Новое искусствознание» Кристина Сасонко.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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