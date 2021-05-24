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24 мая 10:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
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Сергей Бугаев расскажет о созданных вместе с «Кино» картинах в медиацентре «Патриот»

Общество
Сергей Бугаев расскажет о созданных вместе с «Кино» картинах в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В понедельник, 24 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится встреча, посвященная открытию выставки «Нерв времени. Художники группы «Кино» в Петербурге».

Экспозиция состоит из работ таких художников, как Тимур Новиков, Евгений Козлов, Андрей Крисанов, Сергей Бугаев, Олег Котельников и Боб Кошелохов. Все они в разное время работали с музыкантами легендарной группы. На выставке также можно увидеть уникальные артефакты, связанные с «Кино» и окружением группы: банки супа Кэмпбелл, подаренные лично Энди Уорхоллом, музыкальный синтезатор, на котором работал Сергей Курехин.

Выставка откроется для посетителей 27 мая на территории Arts Square Gallery.

Гостями пресс-конференции в медиацентре «Патриот» станут:

— Сергей Бугаев, советский и российский художник, музыкант, актер;

— Артем Магалашвили, кандидат филологических наук, арт-директор Arts Square Gallery.

В качестве ведущей мероприятия выступит издатель, основатель Фонда «Новое искусствознание» Кристина Сасонко.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

кино сергей бугаев виктор цой артем магалашвили
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