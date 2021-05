Экс-победительница Евровидения объяснила нулевой балл Великобритании

Лондон, 24 мая. Британский певец Джеймс Ньюман занял последнее место на Евровидении-2021 и не получил ни одного балла. Зрители связывают это с Brexit, но музыкантка Катрина Лесканич считает иначе.

Американская певица когда-то состояла в группе Katrina and the Waves, которая с песней Love Shine a Light одержала победу в конкурсе «Евровидение-1997». Она вспомнила, что и тогда все говорили о политической повестке, которая помешает Великобритании. Однако в результате они заняли первое место с рекордным количеством очков. Об этом сообщает The Sun.

«Поэтому, когда люди говорят, что это поражение связано с политикой, то я в это не верю. Исключением являются только Греция и Кипр, но все знают об этом», — подчеркнула Катрина.

Она добавила, что неразумно считать, будто бы все страны будут выступать против Великобритании. Однако уже несколько лет она занимает последние места.

«Я считаю, что Джеймс Ньюман является великим автором песен, но, возможно, как сильный харизматичный фронтмен и уверенный в себе певец, он был неуместен. Что нам нужно сделать, так это отправить певца с уверенностью, сценическим опытом и послужным списком хитов, который знает, как владеть сценой и оказывать драматическое влияние. Затем ему нужно написать удивительную песню», — поделилась мнением Лесканич.

Она подчеркнула, что известные британские музыканты боятся ехать на Евровидение из-за боязни провала. Однако для участия в таком конкурсе нужны именно опытные исполнители, которые провели немало концертов и уверенно чувствуют себя на сцене.

