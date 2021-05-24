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24 мая 10:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
09:43
Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
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Экс-победительница Евровидения объяснила нулевой балл Великобритании

Шоу-бизнес
Экс-победительница Евровидения объяснила нулевой балл Великобритании
Global Look Press  /  Soeren Stache/dpa

Лондон, 24 мая. Британский певец Джеймс Ньюман занял последнее место на Евровидении-2021 и не получил ни одного балла. Зрители связывают это с Brexit, но музыкантка Катрина Лесканич считает иначе.

Американская певица когда-то состояла в группе Katrina and the Waves, которая с песней Love Shine a Light одержала победу в конкурсе «Евровидение-1997». Она вспомнила, что и тогда все говорили о политической повестке, которая помешает Великобритании. Однако в результате они заняли первое место с рекордным количеством очков. Об этом сообщает The Sun.

«Поэтому, когда люди говорят, что это поражение связано с политикой, то я в это не верю. Исключением являются только Греция и Кипр, но все знают об этом», — подчеркнула Катрина.

Она добавила, что неразумно считать, будто бы все страны будут выступать против Великобритании. Однако уже несколько лет она занимает последние места.

«Я считаю, что Джеймс Ньюман является великим автором песен, но, возможно, как сильный харизматичный фронтмен и уверенный в себе певец, он был неуместен. Что нам нужно сделать, так это отправить певца с уверенностью, сценическим опытом и послужным списком хитов, который знает, как владеть сценой и оказывать драматическое влияние. Затем ему нужно написать удивительную песню», — поделилась мнением Лесканич.

Она подчеркнула, что известные британские музыканты боятся ехать на Евровидение из-за боязни провала. Однако для участия в таком конкурсе нужны именно опытные исполнители, которые провели немало концертов и уверенно чувствуют себя на сцене.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил неудачи российских музыкантов на Евровидении.

евровидение евровидение-2021 джеймс ньюман
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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-победительница Евровидения объяснила нулевой балл Великобритании
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