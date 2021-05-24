Парень Дианы Шурыгиной подсадил ее на наркотики

Москва, 24 мая. Скандальный блогер Диана Шурыгина призналась в своей наркозависимости. Проблемы у нее начались год назад.

Шурыгина столкнулась с запрещенными веществами, когда дружила с Денисом Ребровым (сейчас звезда ТВ-шоу встречается с ним). Она приходила в гости к молодому человеку, который жил в роскошной квартире в Москва-Сити. Дома у парня стоял баллон со специальным газом.

«Я такая: «Ух, да это же шарики из клуба» (типа круто, что баллон дома есть, можно дуть, когда хочешь). И тогда, чтобы вы понимали, хватало одного-двух шаров за вечер и больше не хотелось», — рассказала Шурыгина на своей странице в Instagram.

С каждым днем блогер хотела все больше, так у нее образовалась зависимость. Она употребляла и днем, и ночью. Спустя некоторое время девушка сообразила, что с ней «что-то не так». У нее сильно болело горло. Шурыгиной, как признается она сама, повезло, что она отправилась в поездку на Украину. Видимо, перерыв в употреблении пошел ей на пользу.

Диана Шурыгина лежала в больнице. Девушка проходила курс лечения из-за депрессии. В апреле участницу скандальных шоу выписали.