Тела дворника и мужчины с водопроводным краном в кармане обнаружены в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Тела двух мужчин, погибших при странных обстоятельствах, обнаружены за один день в двух разных районах Санкт-Петербурга.

Прохожие нашли под окнами общежития, которое находится в Яковлевском переулке, труп 30-летнего дворника. Вероятно, он упал с большой высоты, такое предположение можно сделать из-за характерных травм.

Примерно в то же время был обнаружен еще один труп мужчины, личность которого еще не установлена. Тело находилось в пяти метрах от реки Ижора. Документы найти не удалось, но зато у петербуржца были с собой телефон, ключи и водопроводный кран.

Ранее сообщалось, что 18-летний водитель без прав сбил двух пешеходов в новосибирском поселке. Один из пострадавших скончался от травм в машине скорой помощи, а второго молодого человека с травмами разной тяжести госпитализировали. Подростка, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, нашли через несколько часов.