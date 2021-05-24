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24 мая 10:10
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новостей
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
09:43
Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
Все новости

Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в центре Магадана

Происшествия
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в центре Магадана
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Магадан, 24 мая. Две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Портовой и Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Водитель автомобиля марки Daihatsu Pyzar допустил столкновение с Toyota Caldina в центре Магадана. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, правоохранители и медики. Было установлено, что в результате аварии травмы получили три человека, среди них есть несовершеннолетний.

«Ребенка и одного из взрослых госпитализировали. Также сотрудники пожарной охраны произвели отключение аккумуляторных батарей автомобилей», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком на Московском большом кольце погиб водитель легковушки. Автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes.

дтп авария магадан происшествие
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