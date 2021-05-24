Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в центре Магадана

Магадан, 24 мая. Две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Портовой и Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Водитель автомобиля марки Daihatsu Pyzar допустил столкновение с Toyota Caldina в центре Магадана. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, правоохранители и медики. Было установлено, что в результате аварии травмы получили три человека, среди них есть несовершеннолетний.

«Ребенка и одного из взрослых госпитализировали. Также сотрудники пожарной охраны произвели отключение аккумуляторных батарей автомобилей», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком на Московском большом кольце погиб водитель легковушки. Автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes.