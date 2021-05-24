Издание Kyodo сообщило о планах СССР передать часть Курил Японии

Москва, 24 мая. СССР был готов из-за Китая передать Японии половину островов, на которые сейчас претендует Токио.

Пожертвовать двумя из четырех островов Москва хотела для того, чтобы подписать мирный договор с Токио из-за улучшения отношений между КНР и Японией. Но при этом Советский Союз не интересовали претензии Японии на острова Итуруп и Кунашир. Об этом говорится в агентстве Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы.

По данным агентства, 3 августа 1972 года на заседании ЦК КПСС был разработан проект мирного соглашения, по которому СССР мог передать Токио острова Хабомаи и Шикотан. В ответ Япония и дислоцированные войска США должны были гарантировать ненападение. Согласно документу, стороны также не могли угрожать друг другу применением оружия и отдавать другим государствам свои территории для военных действий против друг друга. После получения островов Япония должна была их демилитаризовать.

Позже руководство СССР изменило свою позицию, узнав, что Токио запрашивает все четыре острова себе. Проект мирного договора так и не представили премьер-министру Японии Какуэя Танаки во время его визита в Москву в октябре 1973 года.

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