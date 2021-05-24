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24 мая 10:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
09:43
Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
Все новости

Издание Kyodo сообщило о планах СССР передать часть Курил Японии

Политика
Издание Kyodo сообщило о планах СССР передать часть Курил Японии
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Москва, 24 мая. СССР был готов из-за Китая передать Японии половину островов, на которые сейчас претендует Токио.

Пожертвовать двумя из четырех островов Москва хотела для того, чтобы подписать мирный договор с Токио из-за улучшения отношений между КНР и Японией. Но при этом Советский Союз не интересовали претензии Японии на острова Итуруп и Кунашир. Об этом говорится в агентстве Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы.

По данным агентства, 3 августа 1972 года на заседании ЦК КПСС был разработан проект мирного соглашения, по которому СССР мог передать Токио острова Хабомаи и Шикотан. В ответ Япония и дислоцированные войска США должны были гарантировать ненападение. Согласно документу, стороны также не могли угрожать друг другу применением оружия и отдавать другим государствам свои территории для военных действий против друг друга. После получения островов Япония должна была их демилитаризовать.

Позже руководство СССР изменило свою позицию, узнав, что Токио запрашивает все четыре острова себе. Проект мирного договора так и не представили премьер-министру Японии Какуэя Танаки во время его визита в Москву в октябре 1973 года.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибку, которую допустил Иосиф Сталин во время Великой Отечественной войны. Жириновский считает, что Сталин не должен был призывать союзников СССР по антигитлеровской коалиции, среди которых США и Великобритания, открывать Второй фронт.

япония ссср курилы
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