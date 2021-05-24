Набережную в Петропавловске-Камчатском обустроят в 2022 году

Петропавловск-Камчатский, 24 мая. Реконструкция набережной Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском должна начаться в следующем году. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Глава региона в понедельник вместе с вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Чернышенко совершил объезд города. Солодов отметил, что в текущем году мастер-план будет вынесен на итоговое обсуждение с горожанами. После его утверждения набережная начнет преображаться: будет организована прогулочная зона и возведен гармоничный архитектурный ансамбль.

Солодов заявил, что сейчас на месте набережной в бесхозном состоянии находятся старые судоремонтные цеха, пешеходная зона отсутствует. Однако именно это место является приоритетной точкой развития центра города.

На набережной планируется создать визуально единый комплекс ресторанов и рыбного рынка. В правой части акватории по поручению президента России будет возведен музей воинской славы.

Накануне сообщалось, что ремонт памятника Петру и Павлу в Петропавловске-Камчатском оценили в 14,9 миллиона рублей. Он будет проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».