Казанский суд начнет прения сторон по делу экс-главы «Татфондбанка»

Казань, 24 мая. Прения по делу экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина начнутся в Вахитовском районном суде Казани в понедельник, 24 мая.

Мусин проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Решением Советского районного суда Казани 3 марта 2017 года его поместили под стражу. В частности, Мусина обвиняют в мошенничестве с кредитом от Центробанка РФ в крупном размере.

Известно, что за все время следствия он не раз жаловался на ухудшение самочувствия, в связи с чем был трижды госпитализирован. После завершения расследования по четырем эпизодам Мусин в полном объеме признал вину. Затем казанский Приволжский районный суд 26 января 2018 года изменил обвиняемому меру пресечения на домашний арест.

Как утверждает следствие, общий ущерб от действий Мусина превышает 53 миллиарда рублей.

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