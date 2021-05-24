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новостей
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
09:43
Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
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Казанский суд начнет прения сторон по делу экс-главы «Татфондбанка»

  /   Обновлено: 24 мая 2021 09:04
Общество
Казанский суд начнет прения сторон по делу экс-главы «Татфондбанка»
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Казань, 24 мая. Прения по делу экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина начнутся в Вахитовском районном суде Казани в понедельник, 24 мая.

Мусин проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Решением Советского районного суда Казани 3 марта 2017 года его поместили под стражу. В частности, Мусина обвиняют в мошенничестве с кредитом от Центробанка РФ в крупном размере.

Известно, что за все время следствия он не раз жаловался на ухудшение самочувствия, в связи с чем был трижды госпитализирован. После завершения расследования по четырем эпизодам Мусин в полном объеме признал вину. Затем казанский Приволжский районный суд 26 января 2018 года изменил обвиняемому меру пресечения на домашний арест.

Как утверждает следствие, общий ущерб от действий Мусина превышает 53 миллиарда рублей.

Ранее ФАН сообщал о решении Пресненского суда Москвы признать виновным Тевана Бадасяна — одного из свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова — в даче заведомо ложных показаний.

суд казань роберт мусин
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Все новости / Общество / Казанский суд начнет прения сторон по делу экс-главы «Татфондбанка»
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