«Сбер» запустил сервис по долгосрочной аренде машин в России

Москва, 24 мая. «Сбербанк Лизинг» и сервис для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» запускают проект «СберАвтоподписка».

Благодаря приложению россияне смогут воспользоваться еще свежей для российского рынка услугой — долгосрочной арендой автомобиля на срок от шести месяцев до трех лет. Создатели приложения рассчитывают, что в 2021 году удастся привлечь 2-3 тысячи клиентов, а в 2025 году сдать в аренду 30 тысяч машин. Размер предполагаемой выручки в этом году ожидается до 25 миллиардов долларов, сообщает РБК.

Пока что такой способ получить себе автомобиль еще не получил широкого распространения в России. Всего пять производителей предоставляют такие услуги в стране — Kia, Genesis, Škoda, Audi и УАЗ. А также в 2020 году этим начал заниматься «Яндекс.Драйв».

Недавно автоэксперты рассказали, как существенно снизить расход топлива. Для этого нужно научиться ездить плавно, спокойно и без резких движений.