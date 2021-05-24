В «Человеке-муравье — 3» может появиться старый злодей

Лос-Анджелес, 24 мая. Антагонист Желтый шершень может вернуться в триквеле фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». На это намекнула актриса Эванджелин Лилли.

Возвращение героев в кинокомиксах, которые погибли по сюжету — обычное явление. Возможно это и произошло с персонажем актера Кори Столла. Исполнительница роли Осы Эванджелин Лилли отметила получение сценария к третьей части кинофраншизы. Своей радостью она решила поделиться через свой аккаунт в Instagram. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Актриса подчеркнула, что сценарий очень интересный, а также отметила своих коллег по съемочной площадке. Среди них, однако, был Кори Столл, который был главным злодеем в первой части. Вскоре после этого Лилли удалила пост, но скриншоты публикации успели просочиться в Сеть.

Напомним, фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» должен выйти на экраны 17 февраля 2023 года. К своим ролям в кино должны вернуться актеры Майкл Дуглас, Пол Радд, Мишель Пфайффер и Эванджелин Лилли.

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