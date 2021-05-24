Новые иммерсивные экскурсии собираются ввести в Приморье

Владивосток, 24 мая. Работы финалистов приморского конкурса сценариев иммерсивных экскурсий «Голос внутри» собираются воплотить в жизнь.

Экскурсии на стыке реального и виртуального покажут туристам красоту не только Владивостока, но и городов поменьше — Находка, Артем и других. Всего было представлено 27 сценариев, которые сейчас победителям предстоит доработать.

«Сейчас у победителей стоит важная задача — внести последние корректировки в сценарии, проработать больше вглубь описание и сценарный ход, и как только этот этап закончится, мы приступим к записи иммерсивных экскурсий в студии звукозаписи», — рассказал продюсер проекта Станислав Клиников по данным Primnews.

Формат виртуальных прогулок очень разнообразен. Отдельно жюри отметили работу одной из участниц, посвященную городу Находка. Нетривиальное путешествие происходит в рамках романтического свидания влюбленного жителя города, который бродит по самым красивым местам. В конце выясняется, что объект восхищения мужчины не женщина, а город.

Но погода в крае на этой недели совсем не прогулочная. Синоптики спрогнозировали в регионе похолодание, которое будет сопровождаться грозами, ливнями, шквалистым ветром, а при неблагоприятном развитии событий даже смерчем.