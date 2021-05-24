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24 мая 10:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
09:43
Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
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Дуэйн Джонсон показал первое фото в образе Черного Адама

Шоу-бизнес
Дуэйн Джонсон показал первое фото в образе Черного Адама
flickr.com  /  Aarón Sánchez / Публичное использование

Лос-Анджелес, 24 мая. Голливудский актер через свой аккаунт в Instagram поделился фотографией, на которой он представлен в образе Черного Адама. Это первый кадр со съемок.

Фильм "Черный Адам" находится в производстве уже несколько лет. Однако лишь в последние месяцы появилась конкретика относительно его будущего. На данный момент кинолента находится на стадии съемок. Исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон поделился фото в образе своего героя.

Первая информация была продемонстрирована на мероприятии DC FanDome. Фанатам показали концепт-арт и анимированный трейлер. Официально съемки стартовали месяц назад. Начать их раньше было невозможно из-за пандемии коронавируса. На протяжении этого времени Джонсон делился фотографиями того, как он готовится к роли. Однако теперь он решил показать, как выглядит его персонаж.

"Если вы знаете мифологию комиксов, то знаете, откуда берется его боль. Его ярость. Его жена и дети убиты. Его народ жестоко порабощен. Он не супергерой, а скорее чемпион. Чемпион бедных и побежденных. Защитник народа. И он — самая неудержимая сила во вселенной DC", — написал Джонсон под своим постом.

Ранее психолог Александра Миллер в интервью для Федерального агентства новостей рассказала об опасности угроз от фанатов режиссеру "Отряда самоубийц" Джеймсу Ганну.

Дуэйн Джонсон кино голливуд черный адам
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