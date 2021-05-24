Дуэйн Джонсон показал первое фото в образе Черного Адама

Лос-Анджелес, 24 мая. Голливудский актер через свой аккаунт в Instagram поделился фотографией, на которой он представлен в образе Черного Адама. Это первый кадр со съемок.

Фильм "Черный Адам" находится в производстве уже несколько лет. Однако лишь в последние месяцы появилась конкретика относительно его будущего. На данный момент кинолента находится на стадии съемок. Исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон поделился фото в образе своего героя.

Первая информация была продемонстрирована на мероприятии DC FanDome. Фанатам показали концепт-арт и анимированный трейлер. Официально съемки стартовали месяц назад. Начать их раньше было невозможно из-за пандемии коронавируса. На протяжении этого времени Джонсон делился фотографиями того, как он готовится к роли. Однако теперь он решил показать, как выглядит его персонаж.

"Если вы знаете мифологию комиксов, то знаете, откуда берется его боль. Его ярость. Его жена и дети убиты. Его народ жестоко порабощен. Он не супергерой, а скорее чемпион. Чемпион бедных и побежденных. Защитник народа. И он — самая неудержимая сила во вселенной DC", — написал Джонсон под своим постом.

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