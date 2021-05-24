Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку

Москва, 24 мая. Минэнерго, Минпромторг и Минсельхоз к 25 мая предложат варианты по регулированию стоимости на первичные полимеры, которые используются в производстве пластиковой упаковки.

Соответствующую рекомендацию министерства получили по итогам совещания с крупнейшими производителями продуктов питания в Минпромторге.

В 2021 году стоимость упаковочных материалов в России росла ежемесячно. В течение года она увеличилась на 70-80%. По словам президента Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова, компаниям придется повысить стоимость продукции через 1,5-2 месяца.

Минэнерго создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию. По данным министерства, в стоимости упаковки из пластмасс доля первичных полимеров составляет до 40%. В Минпромторге уточнили, что в себестоимости продуктов питания стоимость упаковки составляет порядка 5%. Поэтому министерство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки может сильно повлиять на цены на продукты питания, сообщает газета «Известия».

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов выступил за отказ от неперерабатываемого цветного пластика и ввод предупреждающих надписей для изделий из такого материала. По его словам, материал совсем не поддается переработке.