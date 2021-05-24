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Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
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Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
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Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
08:00
Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
07:43
Общество
Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу
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Происшествия
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Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку

Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 24 мая. Минэнерго, Минпромторг и Минсельхоз к 25 мая предложат варианты по регулированию стоимости на первичные полимеры, которые используются в производстве пластиковой упаковки.

Соответствующую рекомендацию министерства получили по итогам совещания с крупнейшими производителями продуктов питания в Минпромторге.

В 2021 году стоимость упаковочных материалов в России росла ежемесячно. В течение года она увеличилась на 70-80%. По словам президента Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова, компаниям придется повысить стоимость продукции через 1,5-2 месяца.

Минэнерго создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию. По данным министерства, в стоимости упаковки из пластмасс доля первичных полимеров составляет до 40%. В Минпромторге уточнили, что в себестоимости продуктов питания стоимость упаковки составляет порядка 5%. Поэтому министерство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки может сильно повлиять на цены на продукты питания, сообщает газета «Известия».

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов выступил за отказ от неперерабатываемого цветного пластика и ввод предупреждающих надписей для изделий из такого материала. По его словам, материал совсем не поддается переработке.

россия цены пластик
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Все новости / Экономика / Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
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