Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых

Москва, 24 мая. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снять ограничения по видам деятельности для самозанятых граждан в России. Он призвал разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования.

В настоящее время самозанятые не могут реализовать товары, подлежащие маркировке, перепродавать товары. Также под запретом медицинская деятельность, перевозки пассажиров и багажа в легковом такси.

В докладе Титова для президента России Владимира Путина указано, что существующих ограничений для самозанятых вполне достаточно. Речь идет об отсутствии наемных работников и дохода не более чем 2,4 млн рублей в год.

«Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы «обеления» рынка труда в России», — приводит ТАСС часть доклада.

Ранее стало известно, что Титов представит доклад главе государства о том, что правоприменение в России создает риски для развития бизнеса.