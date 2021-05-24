Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции

Нью-Йорк, 24 мая. Аналитики Уолл-стрит назвали пять многообещающих компаний, в акции которых имеет смысл вложиться в долгосрочной перспективе, сообщает СNBC.

Телекомпания отобрала пять аналитиков с высокой средней доходностью и лучшими показателями успешности рекомендаций. В составленный ими список вошли сервис по доставке еды DoorDash, занимающаяся технологическими решениями в сфере дорожного движения компания Verra Mobility, платформа для аналитики и обработки данных Alteryx, выпускающая микросхемы MaxLinear и работающая в сфере эстетической медицины InMode.

Ранее аналитики Россельхозбанка выяснили, что только 63% россиян имеют финансовую подушку безопасности, а у 37% опрошенных нет накоплений. Только пять процентов опрошенных переводят на сбережения свыше 50% денежных средств.