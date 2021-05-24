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Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
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Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
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«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
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Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
09:43
Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
09:40
Общество
Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией после ЧП с самолетом
09:34
Происшествия
Очевидцы сообщили о падении человека на рельсы в метро Петербурга
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Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона

Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 24 мая. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 мая подготовить «дорожную карту» развития и оздоровления водохозяйственного комплекса реки Дон, в рамках нацпроекта «Экология». В связи с этим, в Ростовской области прошло выездное заседание по аграрной политике и природопользованию региона. 

В ходе обсуждения проблем губернатор  Василий Голубев выступил с предложением включить расходы на ливневую канализацию в госпрограмму по оздоровлению Дона.  

«Необходима реконструкция ливневой канализации Ростова-на-Дону, так как все, что уходит из Ростова, приходит в Дон», — пояснил губернатор. 

По его подсчетам реконструкция ливневки в Донской столице обойдется в 40 млрд рублей. Но будут ли выделены средства из федерального бюджета, пока неизвестно, так как программа оздоровления Донского бассейна находится в разработке.  

Также губернатор отметил необходимость снижения антропогенной нагрузки на Дон при использовании шахтных водоотливных комплексов. По его мнению, закрытие шахт и затопление горных выработок негативно влияет экологическое состояние реки и региона в целом.

Ранее ФАН рассказывал о проекте по «Оздоровление Камы». К 2024 году идея оздоровления камского бассейна войдет в нацпроект «Экология» и получит финансовую поддержку из федерального бюджета.

ростов-на-дону голубев дон оздоровление реки нацпроект экология
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