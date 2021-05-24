Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона

Ростов-на-Дону, 24 мая. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 мая подготовить «дорожную карту» развития и оздоровления водохозяйственного комплекса реки Дон, в рамках нацпроекта «Экология». В связи с этим, в Ростовской области прошло выездное заседание по аграрной политике и природопользованию региона.

В ходе обсуждения проблем губернатор Василий Голубев выступил с предложением включить расходы на ливневую канализацию в госпрограмму по оздоровлению Дона.

«Необходима реконструкция ливневой канализации Ростова-на-Дону, так как все, что уходит из Ростова, приходит в Дон», — пояснил губернатор.

По его подсчетам реконструкция ливневки в Донской столице обойдется в 40 млрд рублей. Но будут ли выделены средства из федерального бюджета, пока неизвестно, так как программа оздоровления Донского бассейна находится в разработке.

Также губернатор отметил необходимость снижения антропогенной нагрузки на Дон при использовании шахтных водоотливных комплексов. По его мнению, закрытие шахт и затопление горных выработок негативно влияет экологическое состояние реки и региона в целом.

Ранее ФАН рассказывал о проекте по «Оздоровление Камы». К 2024 году идея оздоровления камского бассейна войдет в нацпроект «Экология» и получит финансовую поддержку из федерального бюджета.