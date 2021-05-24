Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет

Лос-Анджелес, 24 мая. Актер Мэтт Леблан, сыгравший Джоуи Триббиани в ситкоме «Друзья», поссорился со своим отцом Полом девять лет назад из-за мотоцикла.

Отец голливудской звезды Пол Леблан заявил, что прошло почти десять лет с его последнего разговора с собственным сыном. Об этом сообщает Mirror.

«Я живу без каких-либо контактов в течение девяти лет, и мне все еще трудно поверить в то, что произошло. Меня выгнали из дома из-за унизительного спора о деньгах и мотоцикле», — рассказал отец актера.

Он добавил, что с тех пор безуспешно пытается все исправить, хотя Мэтт рассказывает совсем другую историю. Источники также сообщают, что исполнитель роли Джоуи оставил отца без денег, из-за чего ему пришлось покинуть собственный дом.

«Я уже старик и живу на социальное обеспечение. Если бы не мои сбережения, я бы не смог выжить», — резюмировал Пол.

Представители актера заявляли, что Леблан не разговаривает со своим отцом из-за того, что он бросил их с матерью, когда Мэтт был еще младенцем.

Ранее стало известно, что фанаты ситкома «Друзья» обеспокоены внешним видом актера Мэттью Перри.