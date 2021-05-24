Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме

Вашингтон, 24 мая. Секс-символ ММА Пейдж Ванзант в своем Instagram-аккаунте поделилась горячими снимками с фотосессии в одном нижнем белье.

Популярная американская спортсменка, ранее выступавшая под эгидой федерации UFC, похвасталась шикарными формами. В кадре Пейдж Ванзант запечатлена в черном кружевном белье, подчеркивающем ее пышную грудь. Свой образ она дополнила золотой диадемой с жемчужными вставками.

«Видели бы вы меня в короне», — подписала она пикантные снимки.

Подписчики пришли в восторг от столь откровенной фотосессии 27-летней звезды ММА. Она влюбила в себя идеальной внешностью.

«Идол», — пишут в комментариях.

«Хочу смотреть на тебя с меньшим количеством одежды», — признался пользователь.

«Богиня», — восхищаются подписчики.

«Где твой дракон?» — шутят поклонники.

«Удивительная фотография удивительной женщины», — пишут в комментариях.

Недавно спортсменка пообещала разыграть среди подписчиков свой золотой купальник, а также карточку с фотографией, которую пообещала подписать. Вместо автографа на ней будет запечатлен поцелуй Ванзант.