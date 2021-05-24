Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 08:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:38
Шоу-бизнес
Галкин продемонстрировал кулинарные способности своих детей
08:35
Общество
Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
Экономика
Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
08:00
Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
07:43
Общество
Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу
07:40
Происшествия
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
Все новости
24 мая 08:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:38
Шоу-бизнес
Галкин продемонстрировал кулинарные способности своих детей
08:35
Общество
Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
Экономика
Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
08:00
Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
07:43
Общество
Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу
07:40
Происшествия
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
Все новости

МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР

Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
mid.ru  /  МИД России

Москва, 24 мая. Предположения о подключении к конфликту на Украине российских военных являются частью дезинформационной кампании Запада и Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, поводом для начавшейся в апреле кампании стали плановые учения Вооруженных сил РФ, которые проводятся каждый год. Он отметил, что маневры проходят на российской территории в значительном удалении от Донбасса.

«Эти так называемые предположения являются частью дезинформационной кампании Киева и его западных кураторов. Ее цель — отвлечь внимание от невыполнения Украиной Минских соглашений. Другие задачи — создать еще один предлог для ускоренного принятия Украины в НАТО», — сообщил газете «Известия» Руденко.

Замглавы МИД РФ отметил, что на Украине происходит реальная эскалация. На ее территории США и НАТО наращивают военную активность, снабжают летальным вооружением украинскую армию, оказывают Киеву материальную и финансовую поддержку. Руденко напомнил, что в 2021 году в Незалежной запланированы семь совместных военных учений со странами НАТО.

Ключевым фактором в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины дипломат назвал прямой контакт Киева с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин заявил, что Киев «начинает терять» Донбасс. Бывший министр уточнил, что угрозой для страны является получение жителями ЛДНР российского гражданства.

украина донбасс мид рф
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 249371 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 88235 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 79461 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 66404 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 65429 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Политика / МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
Рейтинг@Mail.ru