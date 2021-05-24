МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР

Москва, 24 мая. Предположения о подключении к конфликту на Украине российских военных являются частью дезинформационной кампании Запада и Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, поводом для начавшейся в апреле кампании стали плановые учения Вооруженных сил РФ, которые проводятся каждый год. Он отметил, что маневры проходят на российской территории в значительном удалении от Донбасса.

«Эти так называемые предположения являются частью дезинформационной кампании Киева и его западных кураторов. Ее цель — отвлечь внимание от невыполнения Украиной Минских соглашений. Другие задачи — создать еще один предлог для ускоренного принятия Украины в НАТО», — сообщил газете «Известия» Руденко.

Замглавы МИД РФ отметил, что на Украине происходит реальная эскалация. На ее территории США и НАТО наращивают военную активность, снабжают летальным вооружением украинскую армию, оказывают Киеву материальную и финансовую поддержку. Руденко напомнил, что в 2021 году в Незалежной запланированы семь совместных военных учений со странами НАТО.

Ключевым фактором в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины дипломат назвал прямой контакт Киева с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин заявил, что Киев «начинает терять» Донбасс. Бывший министр уточнил, что угрозой для страны является получение жителями ЛДНР российского гражданства.