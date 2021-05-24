Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей

Лос-Анджелес, 24 мая. Режиссер Джастин Лин рассказал, почему снял целых пять фильмов из кинофраншизы «Форсаж». Он считает ее чем-то большим, чем просто кино.

Динамичные фильмы об автомобилях и гонках радуют зрителей уже на протяжении двух десятилетий. За это время франшиза расширялась, появился спин-офф, а режиссерское кресло занимали разные постановщики. Однако больше всего «Форсаж» ассоциируется с Джастином Лином, который снял половину фильмов этой киновселенной. Он объяснил, почему все это время сохранял контракт со студией Universal. Об этом сообщает Cinemablend.

«Я думал, что покончил с этим. Но даже несмотря на то, что я ушел, я, на самом деле, оглядываясь назад, теперь считаю, что никогда уходил. Я до сих пор помню, что был в монтажной комнате фильма «Стартрек: Бесконечность». Вин Дизель позвонил мне. Он говорил о Доминике Торетто и его состоянии в течение двух часов», — вспомнил Лин.

Он добавил, что в какой-то момент забыл, над каким фильмов в настоящий момент работал. Он считает, что «Форсаж» — это больше, чем просто кино. Однажды он проснулся с этой мыслью, позвонил актеру Вину Дизелю и в студию Universal и дал свое согласие на съемки девятой части.

Ранее Вин Дизель, исполнитель роли Доминика Торетто, заявил, что после премьеры девятой части «Форсажа» они вместе с режиссером Джастином Лином обсуждают будущее франшизы.