Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 08:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:38
Шоу-бизнес
Галкин продемонстрировал кулинарные способности своих детей
08:35
Общество
Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
Экономика
Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
08:00
Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
07:43
Общество
Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу
07:40
Происшествия
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
Все новости
24 мая 08:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:38
Шоу-бизнес
Галкин продемонстрировал кулинарные способности своих детей
08:35
Общество
Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
Экономика
Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
08:00
Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
07:43
Общество
Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу
07:40
Происшествия
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
Все новости

Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей

Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
Кадр из фильма «Форсаж»

Лос-Анджелес, 24 мая. Режиссер Джастин Лин рассказал, почему снял целых пять фильмов из кинофраншизы «Форсаж». Он считает ее чем-то большим, чем просто кино.

Динамичные фильмы об автомобилях и гонках радуют зрителей уже на протяжении двух десятилетий. За это время франшиза расширялась, появился спин-офф, а режиссерское кресло занимали разные постановщики. Однако больше всего «Форсаж» ассоциируется с Джастином Лином, который снял половину фильмов этой киновселенной. Он объяснил, почему все это время сохранял контракт со студией Universal. Об этом сообщает Cinemablend.

«Я думал, что покончил с этим. Но даже несмотря на то, что я ушел, я, на самом деле, оглядываясь назад, теперь считаю, что никогда уходил. Я до сих пор помню, что был в монтажной комнате фильма «Стартрек: Бесконечность». Вин Дизель позвонил мне. Он говорил о Доминике Торетто и его состоянии в течение двух часов», — вспомнил Лин.

Он добавил, что в какой-то момент забыл, над каким фильмов в настоящий момент работал. Он считает, что «Форсаж» — это больше, чем просто кино. Однажды он проснулся с этой мыслью, позвонил актеру Вину Дизелю и в студию Universal и дал свое согласие на съемки девятой части.

Ранее Вин Дизель, исполнитель роли Доминика Торетто, заявил, что после премьеры девятой части «Форсажа» они вместе с режиссером Джастином Лином обсуждают будущее франшизы.

кино голливуд форсаж джастин лин
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 249371 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 88235 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 79461 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 66404 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 65429 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
Рейтинг@Mail.ru