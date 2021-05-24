Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО

Москва, 24 мая. Армия России по некоторым направлениям имеет большие преимущества перед вооруженными силами НАТО.

Сложившееся еще во времена СССР материаловедение гораздо лучше любых разработок Запада, которые делали упор на композитные материалы и электронику. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов RT.

«При гиперзвуке, когда образуется плазма вокруг летящей головной части ракеты, не всегда эти новейшие материалы выдерживают эти температуры. Разработки советского периода, современные наработки позволяют нам достаточно серьезно оторваться вперед», — сказал он.

У российского лидера Владимира Путина на предстоящей неделе запланирован ряд военных совещаний. Ранее Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» тем, кто осмелится у нее что-то «откусить».

Ранее сенатор Андрей Климов объяснил популярность российского оружия за рубежом. Российское оружие недорогое, качественное и проверенное в боях.