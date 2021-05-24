Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 24 мая. Власти Камчатского края приняли решение о поднятии на поверхность примерно 40 затонувших в Авачинской бухте кораблей.

По прогнозам губернатора края Владимира Солодова, вся операция займет два или три года, если идти хорошим курсом и поднимать корабли отработанной и эффективной технологией, передает ТАСС.

«Реальная скорость, на которую мы сейчас сможем выйти, — это 15-20 судов в год», — добавил он.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочей поездкой на Камчатке и выслушал доклад о предстоящем поднятии судов, посоветовал использовать все имеющиеся федеральные инструменты и механизмы для решения непростой задачи.

Недавно стало известно, что Тихоокеанский флот ВМФ России собирается усиливать боевые корабли. Модернизация, по прогнозам военнослужащих, позволит сделать судна смертельной угрозой для противников.