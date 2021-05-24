Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине

Южно-Сахалинск, 24 мая. Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области пресекли попытку пересылки килограмма синтетического наркотического средства, запрещенное вещество прятали в детском электромобиле.

По версии правоохранителей, канал поставки организовал 29-летний житель Приморья. Злоумышленник собирался распространить наркотическое средство через тайники-закладки, но был задержан при получении посылки в почтовом отделении сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, сообщает со ссылкой на УФСБ ИА Sakh.com.

Ранее сотрудники правоохранительных органов арестовали мэра Макаровского района Сахалинской области Андрея Красковского по подозрению во взятке в особо крупном размере. На время предварительного следствия он будет находиться в СИЗО.