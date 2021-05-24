«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли

Вашингтон, 24 мая. «Вашингтон» на домашнем стадионе со счетом 1:3 уступил в пятой встрече серии «Бостону». Это поражение выбивает команду Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли.

Отличиться заброшенными шайбами в составе «Бостона» удалось Давиду Пастрняку на 23-й минуте, дважды Патрису Бержерону на 35-й и 53-й минутах. В составе «Вашингтона» отметился лишь Конор Шири на 41-й минуте.

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не смогли записать на себя результативные действия, а защитник Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, ставшую для хоккеиста третьей в этом плей-офф. Вратарь Илья Самсонов отбил 15 бросков. После выбывания из Кубка Стэнли российские спортсмены могут быть вызваны в сборную РФ для выступления на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что сборная Канады впервые в истории потерпела два поражения подряд в первых двух матчах чемпионата мира. Первая встреча состоялась с Латвией и закончилась со счетом 0:2, а вторая игра против США завершилась со счетом 1:5.