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Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
Экономика
Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
08:00
Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
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«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России

  /   Обновлено: 24 мая 2021 07:48
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
кадр из фильма «Форсаж-9»

Москва, 24 мая. Боевик «Форсаж-9» с Вин Дизелем в главной роли стал самым кассовым фильмом в российском прокате, собрав 502,7 млн рублей за период с 20 по 23 мая.

Новая часть американского боевика про Доминика Торетто вышла в России 19 мая. В картине кроме Дизеля приняли участие Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон и другие артисты.

Вторым по сборам стало японское аниме «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный», собравшее 57 млн рублей. Третье место с кассовыми сборами в 56 млн рублей занял австралийско-американский мультфильм «Кролик Питер — 2». Об этом свидетельствуют предварительные сведения портала kinobusiness.com.

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал об уникальном фильме о ЦАР — «Турист». По его словам, его уникальность заключается в том, что, во-первых, это первый художественный фильм про ЦАР, в нем, помимо профессиональных актеров, играли 700 обычных людей с улицы африканской республики.

Российский режиссер Егор Баранов станет постановщиком фильма «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского. Выход картины запланирован на январь 2024 года. Об этом сообщает RT.

форсаж вин дизель захват мира
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Все новости / Общество / «Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
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