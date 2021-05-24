«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России

Москва, 24 мая. Боевик «Форсаж-9» с Вин Дизелем в главной роли стал самым кассовым фильмом в российском прокате, собрав 502,7 млн рублей за период с 20 по 23 мая.

Новая часть американского боевика про Доминика Торетто вышла в России 19 мая. В картине кроме Дизеля приняли участие Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон и другие артисты.

Вторым по сборам стало японское аниме «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный», собравшее 57 млн рублей. Третье место с кассовыми сборами в 56 млн рублей занял австралийско-американский мультфильм «Кролик Питер — 2». Об этом свидетельствуют предварительные сведения портала kinobusiness.com.

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал об уникальном фильме о ЦАР — «Турист». По его словам, его уникальность заключается в том, что, во-первых, это первый художественный фильм про ЦАР, в нем, помимо профессиональных актеров, играли 700 обычных людей с улицы африканской республики.

Российский режиссер Егор Баранов станет постановщиком фильма «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского. Выход картины запланирован на январь 2024 года. Об этом сообщает RT.