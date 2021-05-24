Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу

, 24 мая. Москва и Сахалинская область возглавили рейтинг по расходам бюджета на социальную сферу в 2020 году.

В московском регионе в среднем на одного человека было потрачено 124,76 тыс. рублей. Власти Сахалинской области потратили на развитие социальной сферы 107,68 тыс. рублей. В первую десятку регионов также вошел Санкт-Петербург с расходами на «социалку» в размере 107,58 тыс. рублей на человека. В ЯНАО в прошлом году потратили в соцсфере 94,77 тыс. рублей на человека. Наименьшие показатели трат бюджета на соцсферу зафиксированы на Чукотке, Камчатке, Якутии и Магадане. Об этом информирует РИА Новости.

Аналитики назвали российские регионы с самым большим числом кредитов среди бизнесменов. Лидером по числу задолжников-бизнесменов стал Урал. Второе место занял Центральный регион, а третье досталось Сибирскому федеральному округу.

Крым и Краснодарский край стали самыми популярными направлениями среди россиян для летнего отдыха на морское побережье. На долю Крыма пришлось 40% брони отелей и гостиниц, на Краснодарский край — 30%. Об этом передает RT.