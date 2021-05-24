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Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
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24 мая 08:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:38
Шоу-бизнес
Галкин продемонстрировал кулинарные способности своих детей
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Общество
Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
Экономика
Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
08:00
Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
07:43
Общество
Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу
07:40
Происшествия
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
Все новости

Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле

Происшествия
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Барнаул, 24 мая. Две иномарки столкнулись лоб в лоб на пересечении улицы Гоголя и переулка Прудского в минувшее воскресенье. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 1972 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Ipsum.

В результате ДТП виновник аварии оказался заблокирован в своем автомобиле. Сотрудники МЧС при помощи спецоборудования вызволили мужчину. Его госпитализировали на машине скорой помощи. Также пострадали четыре пассажира Toyota: женщина, две девочки трех лет и мальчик четырех лет.

Характер травм не уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне ФАН опубликовал видео с места смертельного ДТП на Московском большом кольце.

дтп авария происшествие барнаул
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Все новости / Происшествия / Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
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