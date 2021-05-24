Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле

Барнаул, 24 мая. Две иномарки столкнулись лоб в лоб на пересечении улицы Гоголя и переулка Прудского в минувшее воскресенье. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 1972 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Ipsum.

В результате ДТП виновник аварии оказался заблокирован в своем автомобиле. Сотрудники МЧС при помощи спецоборудования вызволили мужчину. Его госпитализировали на машине скорой помощи. Также пострадали четыре пассажира Toyota: женщина, две девочки трех лет и мальчик четырех лет.

Характер травм не уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне ФАН опубликовал видео с места смертельного ДТП на Московском большом кольце.