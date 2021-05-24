«Калашников» передал Росгвардии новейший пистолет Лебедева

Москва, 24 мая. Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1, разработанные группой компаний «Калашников», поступил на вооружение Росгвардии.

Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева [МПЛ] и 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач [МПЛ-1] приняты на вооружение в подразделения Росгвардии, сообщил генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов.

Пистолеты, разработанные в рамках ОКР «Рысь» по тактико-техническому заданию ФСВНГ, отличаются эргономичностью. Благодаря углу наклона рукоятки пистолет удобнее «сидит» в руке. Низко расположенный ствол способствует меньшему подбросу при выстреле, что позволяет пользователю быстрее производить повторные выстрелы.

Недавно Рособоронэкспорт завершил поставку специальных подводных пистолетов СПП-1М и автоматов АПС иностранному партнеру. В поставку входила партия боеприпасов, разработанных для стрельбы в водной среде. Зарубежные эксперты признали уникальность автоматов АСП.