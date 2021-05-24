Сахалинские рыбаки закололи нерпенка

Южно-Сахалинск, 24 мая. Сахалинские рыбаки в Невельском районе закололи нерпенка, отдыхающего на берегу. Сообщается, что для этого они использовали копье для ловли камбалы.

Происшествие произошло утром 23 мая. Гид обнаружил морского котенка, греющегося на солнце. В своем профиле в Instagram он сообщил, что не нужно трогать малыша, не стоит близко приближаться или пытаться затащить его в воду. Нерпенок сам должен был уйти в море.

«Вчера к ночи морского котенка на месте уже не было — мы порадовались, уполз к маме. Зато был рыбак с копьем для ловли камбалы на мелководье. Утром на береговой линии мы нашли окоченевший труп безобидного морского ребенка. В боку у него зияла дыра», — сообщил гид.

Ранее сообщалось, что рыбак на Сахалине случайно поймал детеныша нерпы на воблер. Нерпенка с трудом затащили на берег и аккуратно сняли с рыболовного крючка. Ластоногий за пару минут пришел в норму и уплыл.