Ураган обрушится на Приморье в последнюю неделю мая

Владивосток, 24 мая. Грозы, град, ливни и сильные ветра прогнозируют синоптики в Приморском крае на этой неделе.

Жителям Приморья следует подготовится к непогоде. В первой половине рабочей недели в регионе будут наблюдаться опасные погодные явления: дождь, град и ливни, шквалистый ветер, и даже при определенных условиях смерч. Согласно прогнозу синоптиков, к выходным в Приморском крае похолодает. Местами возможны заморозки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России. Сильная жара с температурой, которая поднимется до 37 градусов тепла, сохранится в Поволжье и на Урале.