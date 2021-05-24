Мужчина с молотком и муляжом пистолета напал на ювелирный магазин в Приморье

Владивосток, 24 мая. Полицейские получили сообщение о нападении неизвестного мужчины на ювелирный магазин в Приморье.

Приехав на место нападения, полицейские опросили продавца, который рассказал, что незадолго до закрытия в магазин пришел мужчина в маске и перчатках. Он ударил продавца и похитил 30 тысяч рублей из кассы. После чего показал предмет, который был похож на пистолет. Затем грабитель разбил витрину и забрал часть ювелирных украшений. Ущерб оценивается в 3 миллиона рублей.

В результате расследования был задержан 21-летней подозреваемый из города Владивостока. Молодой человек уже признался в разбойном нападении с молотком и муляжом пистолета. Следствие возбудило уголовное дело.

Ранее сообщалось, что несанкционированный концерт в США закончился перестрелкой. В результате происшествия скончалась 14-летняя девочка. Ранениями отделались 14 человек. Сообщается, что причиной стрельбы стал конфликт.