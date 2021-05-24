Семья Майкла Джексона обвиняет журналиста BBC в обмане

Лондон, 24 мая. Родные покойного Майкла Джексона считают, что журналист Мартин Башир получал информацию о звезде незаконными методами, как и в случае с интервью принцессы Дианы.

Племянник певца Тадж Джексон обвинил Башира в позорном использовании «манипуляционных» кадров и «неэтичной» журналистике в его документальном фильме «Неверленд». Об этом сообщает Mirror.

«И Майкл, и Диана стали жертвами темных амбиций и грязных трюков Башира, и он, наконец, заплатит свою цену», — заявил брат музыканта Тито Джексон.

Телевизионный экстрасенс Ури Геллер, который познакомил Башира с Джексоном, сказал, что журналист использовал свои связи с принцессой Дианой, чтобы связаться с Джексоном. Тем временем его бывший охранник Мэтт Фиддес заявил, что родственники певца могут подать в суд на Башира.

Документальный фильм был посвящен отношениям Джексона с подростками. Певец уже сталкивался с подобными обвинениями. Его репутация была запятнана, хотя он был оправдан на последующем судебном процессе по сексуальному насилию над детьми. Племянник музыканта считает, что фильм Башира поспособствовал тому, что его дядя скончался в 2009 году в возрасте 50 лет.

«Манипуляционные кадры Башира и неэтичная журналистика — одна из главных причин, по которой моего дяди сегодня здесь нет. Это испытание сломило его. Позор тем, кто прикрывал Башира. Позор тем, кто вознаградил его. Моя семья тоже заслуживает расследования и извинений», — заявил Тадж.

Ранее стало известно, что фронтмен итальянской группы Maneskin, победившей на Евровидении-2021, пройдет тест на наркотики.