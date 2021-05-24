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08:35
Общество
Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
Экономика
Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
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Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
07:43
Общество
Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу
07:40
Происшествия
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
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Семья Майкла Джексона обвиняет журналиста BBC в обмане

Шоу-бизнес
Семья Майкла Джексона обвиняет журналиста BBC в обмане
Global Look Press  /  Sven Hoogerhuis

Лондон, 24 мая. Родные покойного Майкла Джексона считают, что журналист Мартин Башир получал информацию о звезде незаконными методами, как и в случае с интервью принцессы Дианы.

Племянник певца Тадж Джексон обвинил Башира в позорном использовании «манипуляционных» кадров и «неэтичной» журналистике в его документальном фильме «Неверленд». Об этом сообщает Mirror.

«И Майкл, и Диана стали жертвами темных амбиций и грязных трюков Башира, и он, наконец, заплатит свою цену», — заявил брат музыканта Тито Джексон.

Телевизионный экстрасенс Ури Геллер, который познакомил Башира с Джексоном, сказал, что журналист использовал свои связи с принцессой Дианой, чтобы связаться с Джексоном. Тем временем его бывший охранник Мэтт Фиддес заявил, что родственники певца могут подать в суд на Башира.

Документальный фильм был посвящен отношениям Джексона с подростками. Певец уже сталкивался с подобными обвинениями. Его репутация была запятнана, хотя он был оправдан на последующем судебном процессе по сексуальному насилию над детьми. Племянник музыканта считает, что фильм Башира поспособствовал тому, что его дядя скончался в 2009 году в возрасте 50 лет.

«Манипуляционные кадры Башира и неэтичная журналистика — одна из главных причин, по которой моего дяди сегодня здесь нет. Это испытание сломило его. Позор тем, кто прикрывал Башира. Позор тем, кто вознаградил его. Моя семья тоже заслуживает расследования и извинений», — заявил Тадж.

Ранее стало известно, что фронтмен итальянской группы Maneskin, победившей на Евровидении-2021, пройдет тест на наркотики.

Майкл Джексон суд музыка принцесса диана мартин башир
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