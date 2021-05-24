Около 1,4 млн учеников девятого класса будут сдавать ОГЭ в России в 2021 году

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 08:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:35
Общество
Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
Экономика
Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
08:00
Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
07:43
Общество
Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу
07:40
Происшествия
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
07:39
Армия
«Калашников» передал Росгвардии новейший пистолет Лебедева
Все новости
24 мая 08:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:35
Общество
Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
Экономика
Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
08:00
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
08:00
Украина
Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ
08:00
Шоу-бизнес
Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
07:43
Общество
Москва и Сахалинская область стали лидерами по расходам на социальную сферу
07:40
Происшествия
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Барнауле
07:39
Армия
«Калашников» передал Росгвардии новейший пистолет Лебедева
Все новости

Около 1,4 млн учеников девятого класса будут сдавать ОГЭ в России в 2021 году

Общество
Около 1,4 млн учеников девятого класса будут сдавать ОГЭ в России в 2021 году
vk.com  /  Мурманская область

, 24 мая. Около 1,4 млн российских девятиклассников будут сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2021 году. Экзамен стартует 24 мая и продлится до 2 июля.

Основной период проведения ОГЭ в российских школах начинается 24 мая.Отмечается, что в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) будет протестировано 55,8 тыс. девятиклассников. Об этом информирует пресс-служба Рособрнадзора.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщал, что прохождение аттестационных экзаменов во время пандемии в 2020 году позволило гарантировать, что в текущем году все ЕГЭ и ОГЭ состоятся в запланированный срок. Отмечается, что переносов дат экзаменов в российских школах не планируется.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что вся информационная система готова для проведения ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, главное, чтобы школьники были готовы сдавать единый госэкзамен. Он также выразил надежду на хорошие результаты. Об этом сообщает RT.

школа экзамен огэ
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 249371 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 88235 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 79461 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 66404 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 65429 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Общество / Около 1,4 млн учеников девятого класса будут сдавать ОГЭ в России в 2021 году
Рейтинг@Mail.ru