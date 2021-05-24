Около 1,4 млн учеников девятого класса будут сдавать ОГЭ в России в 2021 году

, 24 мая. Около 1,4 млн российских девятиклассников будут сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2021 году. Экзамен стартует 24 мая и продлится до 2 июля.

Основной период проведения ОГЭ в российских школах начинается 24 мая.Отмечается, что в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) будет протестировано 55,8 тыс. девятиклассников. Об этом информирует пресс-служба Рособрнадзора.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщал, что прохождение аттестационных экзаменов во время пандемии в 2020 году позволило гарантировать, что в текущем году все ЕГЭ и ОГЭ состоятся в запланированный срок. Отмечается, что переносов дат экзаменов в российских школах не планируется.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что вся информационная система готова для проведения ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, главное, чтобы школьники были готовы сдавать единый госэкзамен. Он также выразил надежду на хорошие результаты. Об этом сообщает RT.