Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме

Лондон, 24 мая. Британскую певицу Дуа Липу обвинили в антисемитизме после того, как она поддержала палестинцев в конфликте в Секторе Газа. Однако музыкантка решила ответить на это.

Исполнительница взяла на себя ответственность перед организацией «Всемирная сеть ценностей», которая заплатила за объявление в New York Times, где назвала ее антисемиткой за поддержку палестинцев. В ее заявлении говорится, что ВСЦ «бесстыдно» использовали ее имя для продвижения своей «уродливой» кампании с помощью лжи и «вопиющих искажений». Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я полностью отвергаю ложные и ужасающие утверждения, которые были опубликованы сегодня в рекламе New York Times, опубликованной Всемирной сетью ценностей. Это цена, которую вы платите за защиту палестинских прав человека против израильского правительства, действия которого в Палестине как Human Rights Watch (организация, исследующая нарушения прав человека. — Прим. ред.), так и израильской правозащитной группы B'Tselem обвиняются в преследовании и дискриминации», — заявила Дуа Липа.

Она добавила, что занимает эту позицию, поскольку считает, что мусульмане, евреи и христиане имеют право на мирную жизнь. Певица солидарна со всеми угнетенными людьми и отвергает все формы расизма.

Ранее российская певица Манижа отреагировала на скандал вокруг итальянской группы Maneskin, которую зрители заподозрили в употреблении наркотиков.