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новостей
07:00
Общество
Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
06:58
Шоу-бизнес
Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
06:32
Общество
Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России
06:32
Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
06:31
Общество
Писатель назвал способ быстро стать счастливым
06:31
Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
06:31
Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
06:30
Украина
«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине
06:14
Политика
Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
06:13
Общество
В США провели вакцинацию в стрип-клубе
06:00
Общество
Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
05:48
Политика
Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
05:47
Общество
ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации
05:45
Политика
NI: как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
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Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме

Шоу-бизнес
Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лондон, 24 мая. Британскую певицу Дуа Липу обвинили в антисемитизме после того, как она поддержала палестинцев в конфликте в Секторе Газа. Однако музыкантка решила ответить на это.

Исполнительница взяла на себя ответственность перед организацией «Всемирная сеть ценностей», которая заплатила за объявление в New York Times, где назвала ее антисемиткой за поддержку палестинцев. В ее заявлении говорится, что ВСЦ «бесстыдно» использовали ее имя для продвижения своей «уродливой» кампании с помощью лжи и «вопиющих искажений». Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я полностью отвергаю ложные и ужасающие утверждения, которые были опубликованы сегодня в рекламе New York Times, опубликованной Всемирной сетью ценностей. Это цена, которую вы платите за защиту палестинских прав человека против израильского правительства, действия которого в Палестине как Human Rights Watch (организация, исследующая нарушения прав человека. — Прим. ред.), так и израильской правозащитной группы B'Tselem обвиняются в преследовании и дискриминации», — заявила Дуа Липа.

Она добавила, что занимает эту позицию, поскольку считает, что мусульмане, евреи и христиане имеют право на мирную жизнь. Певица солидарна со всеми угнетенными людьми и отвергает все формы расизма.

Ранее российская певица Манижа отреагировала на скандал вокруг итальянской группы Maneskin, которую зрители заподозрили в употреблении наркотиков.

музыка израиль палестина дуа липа
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