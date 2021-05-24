Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России

Москва, 24 мая. Масштаб киберпреступности стал представлять угрозу для нацбезопасности России, заявил начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры РФ Андрей Некрасов.

По его словам, проблемы обеспечения безопасности при пользовании современными технологиями сегодня актуальны как никогда. Количество таких преступлений увеличилось относительно 2019 на 73,4%, достигнув — 510,3 тыс. случаев.

«За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Особенно с учетом их низкой раскрываемости, фиксируемой на уровне не более 25%», — сообщи в интервью ТАСС Некрасов.

Доля подобных преступлений в общей структуре заняла 25%. Тенденции к росту киберпреступлений Некрасов объяснил цифровизацией общественных отношений и особенности киберпространства.

Ранее сообщалось, что мобильный сервис «Антимошенник» для приложения МВД будет предупреждать граждан о попытках аферистов обмануть. Его разработают к 25 декабря 2021 года, сообщили в ведомстве.