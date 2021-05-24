Назван один из методов обмана телефонных мошенников

Москва, 24 мая. Чтобы завоевать расположение будущей жертвы, мошенники звонят с номера, который покажется собеседнику внушающим доверие.

Люди заранее ощущают расположенность к звонящему телефонному мошеннику, если он звонит с номера, похожего на номер реально существующего банковского колл-центра, пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik.

«Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк», — рассказал специалист.

В таком номере могут быть переставлены местами пара цифр, одна или две цифры могут не совпадать с оригиналом. Этого достаточно для визуального обмана, который может не заметить доверчивый собеседник.

Однако это не самый изобретательный способ злоумышленников втереться в доверие. Недавно разгорелся скандал в китайской социальной сети Weibo, где китайские юноши, притворяясь девушками, входили в доверие к мужчинам и убеждали их вдвоем раздеваться на камеру, после чего шантажировали их большими суммами денег.