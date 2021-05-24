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24 мая 07:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:00
Общество
Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
06:58
Шоу-бизнес
Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
06:32
Общество
Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России
06:32
Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
06:31
Общество
Писатель назвал способ быстро стать счастливым
06:31
Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
06:31
Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
06:30
Украина
«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине
06:14
Политика
Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
06:13
Общество
В США провели вакцинацию в стрип-клубе
06:00
Общество
Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
05:48
Политика
Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
05:47
Общество
ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации
05:45
Политика
NI: как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
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Назван один из методов обмана телефонных мошенников

Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
pixabay.com

Москва, 24 мая. Чтобы завоевать расположение будущей жертвы, мошенники звонят с номера, который покажется собеседнику внушающим доверие.

Люди заранее ощущают расположенность к звонящему телефонному мошеннику, если он звонит с номера, похожего на номер реально существующего банковского колл-центра, пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik.

«Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк», — рассказал специалист.

В таком номере могут быть переставлены местами пара цифр, одна или две цифры могут не совпадать с оригиналом. Этого достаточно для визуального обмана, который может не заметить доверчивый собеседник.

Однако это не самый изобретательный способ злоумышленников втереться в доверие. Недавно разгорелся скандал в китайской социальной сети Weibo, где китайские юноши, притворяясь девушками, входили в доверие к мужчинам и убеждали их вдвоем раздеваться на камеру, после чего шантажировали их большими суммами денег.

мошенники телефон номер
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