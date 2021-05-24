Писатель назвал способ быстро стать счастливым

Москва, 24 мая. Блогер и писатель Дариус Форо рассказал, как научиться управлять своей энергией для быстрого достижения счастья.

Причина, по которой человек не чувствует себя счастливым, — недостаток энергии. Чтобы определить, что счастье зависит именно от растраты этого ценного ресурса, писатель предложил вести дневник, где регулярно отвечать на ключевые вопросы: почему сейчас у меня то или иное настроение или состояние, чем оно вызвано. Однако это не поможет искателю счастья понять, что делать с полученным неутешительным результатом, передает «Лайфхакер».

Чтобы определить, куда уходит энергия, нужно поставить перед собой два ключевых вопроса: какие действия отнимают энергию, а какие прибавляют. Причем речь идет не о сиюминутном удовольствии, а именно об источнике новых сил. Поэтому ответы из разряда «люблю ходить за покупками» не дадут настоящего понимания. А вот ответы «я не люблю писать статьи, но после завершения текста ощущаю прилив сил и довольство собой» — дадут.

Потом предстоит серьезная статистическая работа, основанная на регулярном сборе информации по этому поводу в каждой сфере жизни: отношениях, здоровье, творчестве, работе. Нужно продолжать каждый день задавать себе вопрос, что можно сделать для пополнения энергии прямо сейчас, что можно сделать завтра.

Недавно психотерапевт объяснила, по какой причине многие люди не могут разбогатеть, несмотря на прилежный труд. По мнению специалиста, дело в особых привычках, которые программируют человека на бедное существование.