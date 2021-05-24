NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе

Вашингтон, 24 мая. Эксперт в области безопасности и военной истории Себастьен Роблин рассказал, почему СССР не смог завершить проект по созданию Реактивного сверхзвукового разведчика (РСР).

Автор отметил, что разработкой самолета занимался возглавлявший ОКБ-256 блестящий советский инженер Павел Цыбин. Изначально он планировал создать бомбардировщик с прямоточным воздушным двигателем «Реактивный самолет» (РС), который должен был лететь со скоростью в три раза превышающей скорость звука. Его максимальная дальность должна была составить 10 тысяч миль (более 16 тыс. км), а высота полета – 98 тысяч футов (почти 30 км).

Однако в ходе разработки конструкторам пришлось значительно сократить дальность полета РС и даже изменить его назначение, сделав РСР стратегическим разведчиком. Последней версией концепции Цыбина стал оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями Соловьева Д-21 самолет из легкого дюралюминия.

Дозвуковой испытательный образец совершил первый из 32 испытательных полетов 7 апреля 1959 года. Испытания показали нестабильную управляемость. После модернизации было заказано пять модернизированных РСР Р-020. Но в октябре 1959 года ОКБ-256 поглотило более крупное конструкторское бюро. В октябре 1960 года проект был свернут, сообщает The National Interest.

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