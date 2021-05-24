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новостей
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Общество
Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
06:58
Шоу-бизнес
Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
06:32
Общество
Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России
06:32
Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
06:31
Общество
Писатель назвал способ быстро стать счастливым
06:31
Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
06:31
Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
06:30
Украина
«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине
06:14
Политика
Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
06:13
Общество
В США провели вакцинацию в стрип-клубе
06:00
Общество
Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
05:48
Политика
Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
05:47
Общество
ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации
05:45
Политика
NI: как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
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NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе

Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
pxhere.com

Вашингтон, 24 мая. Эксперт в области безопасности и военной истории Себастьен Роблин рассказал, почему СССР не смог завершить проект по созданию Реактивного сверхзвукового разведчика (РСР).

Автор отметил, что разработкой самолета занимался возглавлявший ОКБ-256 блестящий советский инженер Павел Цыбин. Изначально он планировал создать бомбардировщик с прямоточным воздушным двигателем «Реактивный самолет» (РС), который должен был лететь со скоростью в три раза превышающей скорость звука. Его максимальная дальность должна была составить 10 тысяч миль (более 16 тыс. км), а высота полета – 98 тысяч футов (почти 30 км).

Однако в ходе разработки конструкторам пришлось значительно сократить дальность полета РС и даже изменить его назначение, сделав РСР стратегическим разведчиком. Последней версией концепции Цыбина стал оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями Соловьева Д-21 самолет из легкого дюралюминия.

Дозвуковой испытательный образец совершил первый из 32 испытательных полетов 7 апреля 1959 года. Испытания показали нестабильную управляемость. После модернизации было заказано пять модернизированных РСР Р-020. Но в октябре 1959 года ОКБ-256 поглотило более крупное конструкторское бюро. В октябре 1960 года проект был свернут, сообщает The National Interest.

Ранее немецкое издание RND писало, что создание ядерного беспилотника «Посейдон» может быть частью гениального плана президента России Владимира Путина с целью утвердить статус великой державы на мировой арене.

россия ссср оружие авиация
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