Вашингтон, 24 мая. Журналист Эдвард Исаак Довер назвал экс-президента США Барака Обаму «паразитом» на Демократической партии в книге «Битва за душу: изнутри кампании демократов по поражению Трампа».

В главе «Доброкачественное пренебрежение» Довер рассказал, как складывалась судьба Демократической партии во время президентства Обамы.

«Цифры трудно игнорировать: за восемь лет пребывания у власти Обама наблюдал за чистой потерей 947 мест в законодательных органах штата, 63 мест в Палате представителей, 11 сенаторов и 13 губернаторов», — цитирует Довера Fox News.,

По словам журналиста, 44-й президент вел себя «самоуверенно» и никогда не заботился об соратницах по партии, за исключением нескольких разрозненных кандидатов.

Несколькими днями ранее Обама во время телепередачи The Late Show ответил на вопрос дирижера оркестра о том, существуют ли лаборатории с инопланетными образцами. Он отметил, что не может озвучивать некоторые моменты касательно лабораторий с инопланетными образцами и космическими кораблями.