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новостей
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Общество
Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
06:58
Шоу-бизнес
Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
06:32
Общество
Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России
06:32
Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
06:31
Общество
Писатель назвал способ быстро стать счастливым
06:31
Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
06:31
Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
06:30
Украина
«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине
06:14
Политика
Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
06:13
Общество
В США провели вакцинацию в стрип-клубе
06:00
Общество
Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
05:48
Политика
Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
05:47
Общество
ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации
05:45
Политика
NI: как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
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Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США

Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
whitehouse.gov  /  Пресс-служба Белого дома

Вашингтон, 24 мая. Журналист Эдвард Исаак Довер назвал экс-президента США Барака Обаму «паразитом» на Демократической партии в книге «Битва за душу: изнутри кампании демократов по поражению Трампа».

В главе «Доброкачественное пренебрежение» Довер рассказал, как складывалась судьба Демократической партии во время президентства Обамы.

«Цифры трудно игнорировать: за восемь лет пребывания у власти Обама наблюдал за чистой потерей 947 мест в законодательных органах штата, 63 мест в Палате представителей, 11 сенаторов и 13 губернаторов», — цитирует Довера Fox News.,

По словам журналиста, 44-й президент вел себя «самоуверенно» и никогда не заботился об соратницах по партии, за исключением нескольких разрозненных кандидатов.

Несколькими днями ранее Обама во время телепередачи The Late Show ответил на вопрос дирижера оркестра о том, существуют ли лаборатории с инопланетными образцами. Он отметил, что не может озвучивать некоторые моменты касательно лабораторий с инопланетными образцами и космическими кораблями.

сша обама демократическая партия
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Все новости / Политика / Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
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