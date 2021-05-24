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06:58
Шоу-бизнес
Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
06:32
Общество
Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России
06:32
Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
06:31
Общество
Писатель назвал способ быстро стать счастливым
06:31
Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
06:31
Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
06:30
Украина
«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине
06:14
Политика
Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
06:13
Общество
В США провели вакцинацию в стрип-клубе
06:00
Общество
Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
05:48
Политика
Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
05:47
Общество
ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации
05:45
Политика
NI: как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
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В США провели вакцинацию в стрип-клубе

Общество
В США провели вакцинацию в стрип-клубе
pixabay.com

Лас-Вегас, 24 мая. Стрип-клуб в американском Лас-Вегасе стал одним из пунктов, в котором проводилась вакцинация от коронавирусной инфекции.

Танцовщица Джоджо Хамнер, получившая вакцину от коронавируса в своем стрип-клубе, пошутила, что этот опыт был «самым лас-вегасским», который она когда-либо испытывала. Сотрудница развлекательного заведения Hustler Club стала одной из десятков людей, которые получили укол препаратом от COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как сообщают источники, завсегдатаи, которые предоставят доказательства вакцинации в клубе, получат годичное платиновое членство, танец от привитой стриптизерши. Также им дадут бесплатную бутылку алкоголя и билеты на поездку на лимузине.

«Это просто еще один способ достучаться до нашего населения. Полагаю, это может привлечь некоторых людей, которым понравится новизна», — сказала главная медсестра медицинского округа Южная Невада Джоан Рупипер.

Сообщается, что Hustler Club стал пунктом вакцинации на один день. Неизвестно, будут ли в нем прививать и дальше. Всего за сутки удалось привить около 100 американцев.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию.

сша вакцина коронавирус стрип-клуб
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