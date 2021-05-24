В США провели вакцинацию в стрип-клубе

Лас-Вегас, 24 мая. Стрип-клуб в американском Лас-Вегасе стал одним из пунктов, в котором проводилась вакцинация от коронавирусной инфекции.

Танцовщица Джоджо Хамнер, получившая вакцину от коронавируса в своем стрип-клубе, пошутила, что этот опыт был «самым лас-вегасским», который она когда-либо испытывала. Сотрудница развлекательного заведения Hustler Club стала одной из десятков людей, которые получили укол препаратом от COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как сообщают источники, завсегдатаи, которые предоставят доказательства вакцинации в клубе, получат годичное платиновое членство, танец от привитой стриптизерши. Также им дадут бесплатную бутылку алкоголя и билеты на поездку на лимузине.

«Это просто еще один способ достучаться до нашего населения. Полагаю, это может привлечь некоторых людей, которым понравится новизна», — сказала главная медсестра медицинского округа Южная Невада Джоан Рупипер.

Сообщается, что Hustler Club стал пунктом вакцинации на один день. Неизвестно, будут ли в нем прививать и дальше. Всего за сутки удалось привить около 100 американцев.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию.